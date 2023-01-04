Наводнения, лавины, эвакуация населения — американские штаты страдают от штормовой погоды

В Калифорнии очередной шторм привёл к наводнению, в результате которого погиб как минимум один человек, пишет CBS News. Проливные дожди спровоцировали прорывы дамб, между тем местные власти уже готовятся к следующему шторму, который, согласно прогнозам, должен обрушиться уже в среду.

Начнём с того, что новый год принёс в Северную Калифорнию рекордное количество осадков и мощные ветра. Из-за этого погодного явления, известного как атмосферная река, в некоторых районах выпало почти 15 сантиметров дождя, а из населённых пунктов, находящихся в низинах, пришлось эвакуировать людей. Эта система (штормов. — ИноТВ) теперь движется на восток и тянется от Скалистых гор до Великих озёр и на юг. Она также несёт с собой угрозу возникновения торнадо в шести штатах.

Совсем скоро у нас будет прогноз погоды. Но для начала мы пообщаемся с корреспондентом CBS News Джонатаном Виглиотти, который сейчас находится близ города Сакраменто, штат Калифорния. Добрый вечер, Джонатан!

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ, корреспондент CBS News: И вам доброго вечера, Джеймс! Шторм был настолько сильным, что разрушил дамбу. Эту дамбу недавно укрепили, чтобы она могла служить ещё до 2050 года. На это потратили 20 миллионов долларов. Нынешним вечером этот населённый пункт походит на озеро. Наводнение, скорее всего, продолжит усиливаться, поскольку дождь не прекращается.

В Калифорнии совершенно внезапно чересчур дождливо. Прорывы дамб, подтопленные машины. Десятки людей были спасены, несколько человек с помощью вертолёта. Они ехали по этой затопленной дороге, вид которой оказался обманчивым, поскольку тут оказалось глубоко.

ДЭН КВИГГЛ, пожарная служба: Когда мы узнали о его пропаже, он находился в воде уже несколько часов.

Этот шторм винят в гибели как минимум одного человека.

МЭТТ РОБИНСОН, сотрудник Отдела общественной информации округа Сакраменто: Был найден мёртвым один человек, который попытался проехать на машине через воду.

В округе Сакраменто сейчас действует информационная служба по вопросам наводнения.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Что, по-вашему, следует делать, когда начинается дождь, а потом сильный ливень?

ЛОРИ ПАРКЕР, жительница Элк-Гров: Нужно попытаться эвакуироваться. Пока дело не дошло до наводнения, нужно уезжать.

Но 83-летний Уолт Таппи, проживший здесь всю свою жизнь, никуда не уезжает, неважно, насколько плохой становится ситуация.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: Как я понял, вы не собираетесь эвакуироваться?

УОЛТ ТАППИ: Я тут уже давно живу.

В Сан-Франциско в эти выходные за сутки выпало почти пять с половиной дюймов дождя — второй по количеству осадков день со времён «золотой лихорадки». Затопило как улицы, так и легендарный ресторан Fisherman’s Wharf.

К востоку от Сакраменто в некоторых частях Сьерра-Невада во время шторма, который теперь добрался до Скалистых гор, выпало почти четыре фута снега. Шторм яростно прокатился по Колорадо, спровоцировав вот эту лавину в Теллурайд. В результате другого схода лавины в Брекенридж умер один лыжник.

Сегодня в Калифорнии погода взяла небольшую передышку. Официальные лица используют это затишье, чтобы строить заграждения из мешков с песком и готовиться к следующему шторму.

ДЖОНАТАН ВИГЛИОТТИ: И этим вечером также ведутся работы по ремонту повреждённой дамбы. Между тем сотни человек попали под обязательную эвакуацию. И произошло это не просто так. В среду, согласно прогнозам, вновь будут ливни и снегопады. Джеймс.



Джонатан Виглиотти, большое вам спасибо.

Дата публикации 03 января 2023 года.