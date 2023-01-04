Новый состав конгресса возможно осложнит жизнь Байдену и демократам

С 3 января для Джо Байдена и его Демократической партии сложатся новые условия, пишет Das Erste: начнёт работу новый конгресс, в котором большинство в палате представителей будет у республиканцев. Как отмечает издание, из-за этого жизнь демократов усложнится: республиканцы собираются блокировать неугодные законопроекты, инициировать расследования и, возможно, даже объявят импичмент Байдену.



AP

В американской политической жизни 3 января имеет особое значение, пишет Das Erste: именно в этот день начинает работу новый состав конгресса. Для Джо Байдена это означает смену условий — во время ноябрьских выборов его Демократическая партия сумела удержать большинство в сенате, но проиграла республиканцам в палате представителей.

«Я хочу положить конец бесконтрольным растратам денег налогоплательщиков, я хочу перемен в энергетической и миграционной политике», — приводит издание слова республиканца Кевина Маккарти, рассчитывающего стать спикером палаты представителей.

Издание отмечает, что республиканцы не сомневаются в своей возможности блокировать неугодные им законопроекты. При этом партии не удастся проводить свои собственные законодательные инициативы из-за отсутствия большинства в сенате.

Das Erste подчёркивает, что отныне демократам будет труднее реализовывать свои инициативы. Это касается и помощи Украине: Кевин Маккарти уже пообещал, что «карт-бланш выдан не будет, речь идёт о деньгах налогоплательщиков».

Кроме того, теперь у республиканцев есть возможность объявлять импичмент президенту, пишет Das Erste. Как отмечает издание, после двух импичментов для Дональда Трампа его сторонники в Республиканской партии могут иметь мстительный настрой. Также республиканцы могут осложнить демократам жизнь за счёт инициации различных расследований: в частности, они хотят расследовать ситуацию на границе с Мексикой, а также хаотичный вывод американских войск из Афганистана.