История о машине Хроновизор, сделавшей фото Иисуса Христа

Концепция путешествий во времени считается очень увлекательной темой для большинства людей. Возможность перемещения во времени назад и вперед может породить множество возможностей, которые невозможно постичь в истинном смысле.

Однако эта тайна, вероятно, станет еще более загадочной, если кто-то заявит, что стал свидетелем важного исторического события, вернувшись в прошлое с помощью машины для путешествий во времени.

Речь идет о неком изобретении под названием Хроновизор, с помощью которого, якобы, были запечатлены на фотопленку сцены из жизни Иисуса Христа. И теперь этот аппарат, как считается, в особо строгой секретности хранится в Ватикане.

История эта началась с человека по имени Марчелло Пеллегрино Эрнетти (1925-1992), родившегося в Италии. Это был уважаемый католик, посвятивший всю свою жизнь служению церкви. У него было много последователей и учеников.

Он также был известен как экзорцист, один из самых популярных в Венеции, музыкант, исследователь Библии, а также ученый, как бы странно это не звучало. И однажды, как раз перед началом Второй Мировой войны, он сделал странное заявление, что является частью группы, которая создала машину для путешествия во времени, названную ими Хроновизор.

Среди других участников этой группы, насчитывающей 12 человек, как предполагается, были Энрико Ферми и Вернер фон Браун – знаменитый итальянский физик и не менее знаменитый немецкий ракетостроитель.

Далее Эрнетти заявил, что через Хроновизор, который внешне напоминал телевизор с экраном и особой кнопочной панелью, он своими глазами видел выступления Цицерона, Наполеона и сцены с участием Иисуса Христа. В подтверждение своего заявления он показал некое фото с Иисусом, которое якобы сделал Хроновизор.

Новости о машине для путешествий во времени распространились как лесной пожар. Многие верующие искренне считали, что Ватикан теперь обладает таинственным и мощным устройством, которое позволяет людям не только возвращаться в прошлое, но и снимать и наблюдать происходящее в режиме реального времени.

Это фото было опубликовано в 1972 году в итальянском журнале La Domenica del Corriere как тот самый снимок Хроновизора. И быстро было доказано, что это подделка, так как изображение в точности копировало старую открытку.

Это довольно серьезно подкосило веру в слова Эрнетти и существование Хроновизора, хотя сам Эрнетти указал, что опубликованное фото не имеет отношение к Хроновизору, так как их машина не давала такой четкой картинки.

В попытках доказать свою правоту, Эрнетти также опубликовал стенограмму с потерянной пьесой Квинта Энния на латыни, тоже, как было заявлено, полученную с помощью Хроновизора.

А друг Эрнетти по имени Франсуа Брюне заявил, что реальные доказательства существования Хроновизора, в том числе подлинное фото Христа, были уничтожены в годы Второй Мировой, вскоре после заявлений Эрнетти, так как Папа Пий XII и Бенито Муссолини решили, что это создает угрозу для общества.

Под их давлением, по словам Брюне, Эрнетти закрыл проект “Хроновизор” и, вероятно, разобрал устройство. Но сам Брюне не особо верил в последнее, считая, что Хроновизор может храниться где-то в архивах Ватикана и, может быть, они тайком все еще используют его.

Большая часть того, что нам известно о Хроновизоре, была опубликована в книге Брюне “Le Nouveau Mystère du Vatican”, вышедшей в 2002 году. Так как Эрнетти скончался за 10 лет до этого, к сожалению, не известно, что из этого может быть правдой, а что сочинительством.