 

Российские обстрелы Украины в праздники привели к многочисленным жертвам среди мирного населения

04.01.2023, 7:43, Новости дня
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В результате активизации атак на Украину в новогодние праздники в различных районах страны пострадали мирные жители, включая детей.

Война в УкраинеОб этом со ссылкой на гуманитарные учреждения на местах заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. Он привел сообщение украинских властей, согласно которому число жертв среди мирного населения только за 31 декабря составило более пятидесяти человек.

В Киеве в результате обстрелов повреждены жилые дома, гостиница, а также несколько образовательных учреждений, включая университет. В Херсонской области 31 декабря получили ранения двое детей, один из них – 13-летний мальчик – был эвакуирован в больницу в Херсоне, которая на следующий день, первого января, также подверглась обстрелам.

Интенсивные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях на востоке страны. Сообщается о разрушениях гражданской инфраструктуры по обе стороны линии фронта.

– Несмотря на продолжающиеся нападения, ООН и гуманитарные партнеры организации продолжают поставлять помощь в пострадавшие районы, – добавил Фархан Хак.

28 декабря, по его словам, несколько учреждений ООН доставили гуманитарные грузы в прифронтовые города Лиман и Святогорск в Донецкой области. Люди получили продовольствие, воду, одеяла и другие предметы первой необходимости. Оба города подверглись значительным разрушениям, местные жители, которые не смогли эвакуироваться, лишены самых элементарных услуг.


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