Лидер Южной Кореи допустил возможность приостановки действия договора с КНДР о мерах по снижению военной напряженности
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Президент Республики Корея Юн Сок Ель распорядился рассмотреть возможность приостановить действие межкорейского договора о мерах по снижению напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года в случае очередной серьезной провокации со стороны КНДР, сообщило Yonhap News Agency.
В администрации южнокорейского лидера сообщили, что президент Республики Корея Юн Сок Ель отдал распоряжение управлению по национальной безопасности страны рассмотреть вопрос о приостановке соглашения о снижении напряженности в военной сфере 2018 года в случае, если Север снова совершит провокацию, передает ТАСС.
Ранее Белый дом объявил о проработке скоординированного «ответа» США и Южной Кореи на якобы возможное применение Северной Кореей ядерного оружия.
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