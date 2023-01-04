 

Премьер Японии Кисида заявил о нахождении мира в исторической поворотной точке

04.01.2023, 7:15, Новости дня
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Мир сталкивается с серьезными вызовами – региональными и глобальными проблемами – и находится в исторической поворотной точке, говорится в обращении премьер-министра Японии Фумио Кисиды, опубликованном на сайте японского председательства в Группе семи.

По мнению Кисиды, в исторической поворотной точке мир оказался из-за пандемии коронавируса и ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии заявил, что Группа семи (G7) решительно отвергает любые односторонние попытки изменить статус-кво силой, угрозой или применением ядерного оружия, а также поддерживает международный порядок, основанный на верховенстве права, передает ТАСС.

Среди вызовов, с которыми сталкивается международное сообщество, Кисида выделил сложную обстановку в мировой экономике, энергетической и продовольственной безопасности, региональные вопросы, включая ситуацию вокруг Украины и в Азии, темы ядерного разоружения, изменения климата и глобального здравоохранения.

Накануне Москва исключила обсуждение мира с Японией из-за политики Токио. Ранее в МИД предупредили, что Москва рассматривает отказ Токио от мирного развития Японии и переход на рельсы форсированной милитаризации как серьезный вызов для безопасности РФ и готова принять ответные меры для блокирования военных угроз РФ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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