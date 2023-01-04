Рубль на открытии торгов обвалился к доллару на 64 копейки, подешевел к евро на 14 копеек и ослаб к юаню на 3 копейки

Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов обвалился к доллару на 64 копейки, подешевел к евро на 14 копеек и потерял к юаню 3 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 64 копейки и составил 71,6 рубля. Курс евро поднялся на 14 копеек, до 75,25 рубля. В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 3 копейки, до 10,14 рубля, передает ТАСС.

Накануне утром рубль на открытии торгов Мосбиржи рухнул к доллару и к евро. К вечеру вторника российская валюта немного отыграла утреннее падение.

—