Newsweek – конгрессвумен Грин пообещала расследовать посягательства Байдена на права американцев

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала о новых правилах, которые собирается принять обновлённая палата представителей конгресса. По словам политика, республиканское большинство создаст подкомитет, чтобы заняться расследованием деятельности администрации Джо Байдена, и сможет подвергнуть импичменту американского президента, пишет Newsweek.



AP

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поделилась подробностями о новых правилах, которые вскоре должна принять нижняя палата конгресса. Они включают резолюцию о создании подкомитета для расследования «военизации федерального правительства» при администрации президента Джо Байдена, пишет Newsweek.

С сегодняшнего дня палата представителей официально переходит под контроль республиканцев. Они должны будут выбрать спикера, на роль которого претендует конгрессмен Кевин Маккарти. Он использует поддерживаемую Грин инициативу, чтобы добиться расположения членов партии, выступающих против его кандидатуры, считает издание.

«Мы настроены очень серьёзно. Это не цель, а правило», — написала Грин в Twitter. Она добавила, что планируемый подкомитет в полной мере расследует «посягательства администрации Байдена на конституционные права американских граждан».

Резолюция, устанавливающая правила для нового созыва, уже опубликована на официальном сайте палаты представителей. Но в 55-страничном документе, на который ссылается конгрессвумен, не упоминается имя главы Белого дома, обращает внимание Newsweek.

По словам издания, текст правил палаты представителей получит окончательный вид в ближайшее время. Их вынесут на голосование после избрания спикера, которое, как опасаются сторонники Маккарти, может затянуться.

По задумке республиканцев, расследование в отношении администрации Байдена должно проходить «в стиле Чёрча». Это отсылка к специальному комитету сената 1975 года, который расследовал деятельность спецслужб, поясняет издание.

Грин, которая поддерживает Маккарти, также предположила, что палата представителей, возглавляемая республиканцами, сможет добиться отставки главы государства. «2023 год станет отличным годом для импичмента Джо Байдену!» — написала она в Twitter.

Конгрессвумен уже на протяжении долгого времени призывает привлечь американского президента к ответственности. В частности, на встрече с избирателями перед промежуточными выборами в конгресс она пообещала: «Мы подвергнем Джо Байдена импичменту», напоминает Newsweek.