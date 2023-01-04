ZDF – новогоднюю речь министра обороны Германии раскритиковали как «недостойную»

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт уже не впервые за последнее время подвергается критике — на этот раз из-за своего новогоднего видео в Instagram*. В этом ролике она говорит о войне на Украине и собственных «особенных впечатлениях» — на фоне свиста ракет и грохота петард. Правительство в Берлине не пожелало встать на защиту министра обороны, а многие политики раскритиковали её выступление как «недостойное», пишет телеканал ZDF.



АР

Правительство в Берлине не хочет комментировать спорное видео в Instagram* министра обороны Кристины Ламбрехт, пишет ZDF. На вопрос, что канцлер думает о новогоднем посте Ламбрехт, заместитель пресс-секретаря правительства лишь ответила: «Я не вижу причин для оценки». Это всё, что она говорит, подчёркивает немецкий телеканал.

Канцлер явно не хочет, чтобы в газетах появились заголовки в духе «Шольц поддерживает министра Ламбрехт». Это можно интерпретировать и так: Шольц не воспользовался шансом поддержать своего министра на следующий день после Нового года, отмечает ZDF.

Министерство обороны использует аналогичную тактику. «Слова министра говорят сами за себя», — заявил представитель Ламбрехт. Это тоже модифицированная форма выражения «без комментариев». При этом официальный представитель министра обороны утверждает, что не знает, кто сделал видео, однако ресурсы министерства для создания этой записи использованы не были. Кроме того, утверждается, что речь идёт о сообщении личного характера.

Как поясняет немецкий телеканал, в канун Нового года Ламбрехт выложила в Instagram видео, в котором её слова частично теряются в свисте ракет и взрывах петард. «В центре Европы бушует война. И в связи с этим я получила много особенных впечатлений. Много, много встреч с интересными, замечательными людьми», — говорит Ламбрехт на видео.

Председатель Комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн выступила с осторожной критикой того, как было сделано видео: «Новогодний ролик, о котором идёт речь, — это дело министра и её сотрудников по связям с общественностью. Я сама нахожу обстановку несколько неудачной».

Политолог Карл-Рудольф Корте высказался более определённо. «Это выглядело недостойно, — раскритиковал он выступление Ламбрехт. — Неуважительно для такой должности. Изображение и звук не соответствуют друг другу».

Бывший кандидат в канцлеры от ХДС Армин Лашет теперь задаётся в Twitter вопросом: «В Берлине сошли с ума?». А политик от ХДС Серап Гюлер и вовсе призывает канцлера Шольца уволить Ламбрехт: «Каждая минута, которую канцлер держит этого министра и тем самым наносит дальнейший ущерб репутации нашей страны, на его счету».

В последние месяцы Ламбрехт неоднократно подвергалась критике, напоминает телеканал. В бундестаге Ламбрехт заявила, что Gepard, в отличие от Marder, не является танком — даже если у обоих есть «большие трубы». Кроме того, её сын разместил на своем аккаунте в Instagram фотографию с вертолёта бундесвера. Теперь она снова подвергается критике из-за своего неоднозначного новогоднего видео, заключает ZDF.

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