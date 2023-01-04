Мнение: Об ушедшем в мир иной чеченце… По ком скорбит Рамзан Кадыров?

Пошлая фраза — «уходит эпоха». Но… Она действительно уходит. Вместе с некогда очень яркими своими представителями.

Глава Чечни Рамзан Кадыров уже назвал этот уход кончиной «ярчайшего представителя нации» и «невосполнимой утратой для всего чеченского народа». С той стороны это, возможно, и правда видится именно так. Маленький мальчик, депортированный в 1944 году в Казахстан вместе со своими чеченскими родителями, стал в итоге большой гордостью маленького народа.

Но у русских к нему свой счёт…

Тихо и мирно на 81-м году жизни умер бывший председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов. В своей постели на подмосковной даче, в кругу родных мирно скончался тот, из-за кого 30 лет назад в России чуть не началась гражданская война. И одна только «грань» её унесла почти 160 (некоторые говорят, что намного больше) жизней в Москве, пока весь мир с изумлением смотрел, как по приказу законно избранного президента российские танки прямой наводкой расстреливают законно избранный парламент. Но произошло это из-за непомерных личных амбиций тогдашнего председателя Верховного совета, вступившего в политическую «драку» с тогдашним главой государства Борисом Ельциным. Тот оказался сильнее.

Но мстить не стал. Четыре месяца Руслан Хасбулатов с комфортом провёл в Лефортово, после чего вышел по амнистии. А впоследствии спокойно преподавал в «Плешке», пережив и многих тогдашних союзников, и своего политического оппонента. Тогда как 160 российских семей навсегда потеряли покой…

Так надо ли о нём сожалеть?

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