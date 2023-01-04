Мнение: Как нам спасти Россию…

С Нового года – новая рубрика: “Как нам спасти Россию”. Для затравки решил записать серию роликов, и это – первый. Он о животрепещущем вопросе, на котором спотыкаются который уже век все “спасатели”: а что Россия – она такая же как все, и, следовательно, с ней сгодятся самые общие рецепты? Или же “у ней особенная стать”, и здесь надо делать что-то уникальное, ни на что не похожее?

Что такое Россия – обычная лошадь, которой просто неправильно управляют? Или это природный уникум (вар. – монстр), и от всех своих извечных пороков – имперскости, милитаризма, антиинтеллектуализма, скудости, бедности, вызывающего неравенства и роскоши – она не избавится никогда?