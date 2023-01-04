Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения
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Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.
Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.
Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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