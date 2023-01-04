Часовой на военном объекте под Белгородом ранил мужчину, который не остановился после предупреждения

Часовой на военном объекте в Белгородской области ранил мужчину, который не остановился на предупреждение, пострадавший отправлен в больницу, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор написал в своем Telegram-канале, что мужчина не остановился после предупреждения часового, в итоге военный выстрелил в него, прохожий получил огнестрельное ранение в ногу и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Гладков пояснил, что в происшествии будут разбираться следователи, ФСБ и Минобороны. Предстоит выяснить, почему мужчина находился в это время на приграничной территории и зачем пошел к военным.

Между тем, с 1 января 2023 года введен особый режим въезда на территорию Луганской народной республики и выезда с нее в Белгородской области.

Ранее подросток получил ранения в результате подрыва взрывного устройства в Белгородской области.

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