 

Белый дом: Администрация президента США Джо Байдена не намерена вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей

04.01.2023, 5:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вашингтонская администрация не намерена каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса США, все решения следует принимать американским законодателям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что администрация США не станет вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса и обвинять кого-либо. По словам Жан-Пьер, в Белом доме намерены просто позволить процессу продолжаться, решение следует принять американским законодателям. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Джо Байден выразил понимание касательно сложившейся ситуации, передает ТАСС.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США. После провала третьей попытки утвердить нового спикера заседание Палаты представителей Конгресса США было завершено.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05.21 / В ДНР обвинили Киев в установке 450 мин за неделю

13.12.21 / Ракета «Протон-М» вывела на орбиту разгонный блок со спутниками связи

06.08.20 / Лукашенко назвал сына «оппозиционно настроенным» человеком

04.04.21 / В Великобритании COVID-паспорта протестируют на финале Кубка Англии и шоу комиков

30.04.21 / В “Слуге народа” заявили, что не обсуждают отставки в Кабмине

01.10.21 / Ученые вынуждены пересмотреть теорию происхождения человеческого языка

02.07.20 / Путешествия по Европе – быть или не быть: ЕС разделился на два лагеря

27.09.20 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Прокуратура Азербайджана сообщила об убитых и раненых среди мирных жителей

05.03.21 / Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе

24.02.21 / В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве пострадали 27 силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика