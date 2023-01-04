Белый дом: Администрация президента США Джо Байдена не намерена вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей

Вашингтонская администрация не намерена каким-либо образом вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса США, все решения следует принимать американским законодателям, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что администрация США не станет вмешиваться в выборы спикера Палаты представителей Конгресса и обвинять кого-либо. По словам Жан-Пьер, в Белом доме намерены просто позволить процессу продолжаться, решение следует принять американским законодателям. По словам пресс-секретаря Белого дома, президент США Джо Байден выразил понимание касательно сложившейся ситуации, передает ТАСС.

Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США. После провала третьей попытки утвердить нового спикера заседание Палаты представителей Конгресса США было завершено.

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