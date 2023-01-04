Агрегатор новостей Google News перестал открываться у находящихся в России пользователей
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Агрегатор новостей Google News перестал открываться у находящихся в РФ пользователей, при переходе на страницу появляется сообщение о невозможности установить соединение с сайтом, при этом в реестре Роскомнадзора ограничений на доступ к ресурсу нет.
При попытке открыть агрегатор новостей Google News появляется сообщение о невозможности установить соединение с сайтом, так как соединение было сброшено.
Согласно данным сервиса мониторинга доступности ресурсов GlobalCheck, подключиться к сайту невозможно и через сети мобильных операторов «Билайн», Yota, Tele2 и МТС, а также через провайдера «Ростелеком». При этом в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов Google News нет, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сервису News.Google на территории РФ за распространение публикаций, содержащих ложные сведения о спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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