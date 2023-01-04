 

Тест: угадайте советский фильм по зимней песне

04.01.2023, 1:50, Разное
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Новогодние праздники – отличное время, чтобы пересмотреть любые советские фильмы и поностальгировать о прошлом. Отличительной чертой отечественных кинолент всегда были музыкальные композиции, дарующие неповторимые ощущения.

Конечно, у многих сограждан на подкорке остались произведения, посвященные зиме и Новому году. Зачастую даже сложно вспомнить, в какой киноленте звучал до боли знакомый мотив. И все же попробуйте угадать…


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