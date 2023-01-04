N-TV – большинству немецких больниц нужна помощь государства, чтобы избежать банкротства

Высокие расходы, нехватка персонала и вынужденное сокращение числа пациентов приводят к тому, что многим больницам в Германии грозит банкротство, пишет немецкий телеканал N-TV. Ассоциации врачей требуют от государства как можно скорее выделить клиникам финансовую помощь, в которой они отчаянно нуждаются: только 6% больниц в стране сейчас оценивают своё экономическое положение как надёжное.



AP

Врачебные организации Германии требуют дополнительной финансовой помощи больницам в ближайшем будущем, чтобы предотвратить банкротства клиник, пишет немецкий телеканал N-TV.

«Риск неплатёжеспособности многих больниц возрастает из-за стремительно растущих расходов, нехватки персонала и вызванного этим сокращения числа пациентов», — говорится в письме Марбургской ассоциации старших врачей больниц (VlK) министру здравоохранения Карлу Лаутербаху и его коллегам.

Запланированная Лаутербахом реформа больничной среды будет успешной только в том случае, если за это время удастся предотвратить гибель больниц. «Именно поэтому возобновление мер по финансовой стабилизации больниц со стороны федерального правительства, земель и больничных касс является насущной необходимостью», — подчёркивают врачи.

Во вторник Ассоциация больниц предупредила, что, согласно новому опросу, только 6% больниц охарактеризовали своё нынешнее экономическое положение как хорошее. Лишь 20% ожидают положительного результата за 2022 год.

В ноябре Лаутербах заявил о перспективе выделения миллиардов на поддержку больниц в связи с инфляцией и высокими ценами на энергоносители. Он также планирует провести масштабную реформу, чтобы освободить больницы от экономического давления за счёт пациентов и персонала. Основой для законодательных планов должна стать концепция правительственной комиссии, которая рекомендует произвести значительные изменения в системе вознаграждения через фиксированные ставки за медицинское обслуживание. Эксперты предлагают вознаграждать клиники по новым критериям — среди прочего, с гарантированной долей, в том числе за само по себе оказание услуг.

Как пишет N-TV, ассоциации врачей надеются получить положительный сигнал во время следующей встречи министров здравоохранения на этой неделе. В дебатах о далекоидущих предложениях Лаутербаха по проведению реформ нынешнее бедственное положение больниц рискует быть отодвинутым на задний план, опасается Марбургская ассоциация врачей.

В долгосрочной перспективе, например, бюрократическое бремя должно быть сокращено до абсолютно необходимого. «Сокращение вдвое бремени документации позволило бы высвободить почасовой эквивалент 32 тысячи должностей с полной занятостью для обслуживания пациентов только в медицинском секторе», — подсчитали врачи Марбургской ассоциации.