CBS News – американские власти не справляются с потоком нелегальных мигрантов на мексиканской границe

В прошлом фискальном году с процедурой депортации из США столкнулись более 4,7 миллионов иммигрантов, пишет CBS News. Как передаёт телеканал, сотрудники иммиграционных служб винят во всём людей, незаконно переходящих границу с Мексикой. Тем временем в техасском Эль-Пасо сотни людей без крова, еды и тёплых вещей ждут рассмотрения своих дел прямо на улицах города, отмечается в репортаже.

Последний отчёт федерального правительства о депортациях нелегальных мигрантов показал, что количество дел в этой сфере нарастает как снежный ком на фоне увеличения числа людей на границах. В прошлом фискальном году с процедурой депортации столкнулись более 4,7 миллиона иммигрантов. Сотрудники Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства винят во всём людей, переходящих южную границу СЩА. Но как передаёт Омар Виафранка из Эль-Пасо в штате Техас, лёгкого разрешения кризиса не предвидится.

ОМАР ВИАФРАНКА, корреспондент CBS: Рядом с рекой Рио Гранде в Эль-Пасо выставленные в ряд морские контейнеры играют роль стены, а Национальная гвардия Техаса продолжает демонстрацию силы на границе США и Мексики. Это последний виток напряжённости в спорах об иммиграции, неутихающих как в Вашингтоне, так и на южной границе страны. В рамках операции «Одинокая звезда» в этой части приграничной территории сосредоточено более 600 солдат Национальной гвардии Техаса, полторы мили колючей проволоки и 50 бронеавтомобилей. Солдаты не занимаются изучением запросов на предоставление убежища, поэтому их цель здесь — не допустить пересечения мигрантами границы в этом месте и отправить их на официальный пропускной пункт.

Наблюдая за солдатами Национальной гвардии Техаса, эта женщина с маленьким ребёнком подошла к американскому берегу реки Рио Гранде и была встречена колючей проволокой и военными, сообщившими ей, что переходить границу здесь нельзя, но при этом с тревогой следившими за тем, чтобы она не упала в реку.

Со стороны Эль Пасо сотни мигрантов выстраиваются в очереди перед оборудованными в храмах приютами. Большинство из них держит в руках документы после подачи заявки на предоставление убежища в Таможенно-пограничную службу, но кроме этого у них почти ничего нет. Ежедневно небольшая армия волонтёров, таких как Марта Лей, приходят сюда, чтобы раздать мигрантам пледы и куртки.

МАРТА ЛЕЙ, волонтёр: Это люди, они здесь, они страдают, и мы должны что-то делать. И если больше людей станут нам помогать… Знаете, нам всем нужно объединиться, мы должны проявлять сострадание.

ОМАР ВИАФРАНКА: Сюзан Геделл — глава местного продовольственного банка в Эль-Пасо. Ежедневно они подают около тысячи обедов.

СЬЮЗАН ГЕДЕЛЛ, руководитель продовольственного банка: Я думаю, никто не может смотреть на то, как люди здесь живут на улице, видеть маленьких детей, семьи и не сострадать людям, которые действительно находятся здесь без всего. Мы будет здесь, пока остаются люди, которых нужно кормить. Это важная работа, и её необходимо делать.

ОМАР ВИАФРАНКА: Мороза в Эль-Пасо в эти выходные не будет, но всё же будет холодно, около 40 градусов (около 5 °C. — ИноТВ). И это внушает беспокойство, поскольку, как мы увидели и услышали из разговоров с мигрантами, здесь появляется всё больше родителей с маленькими детьми.

Омар Виафранка для CBS News из Эль-Пасо, штат Техас.

Дата выхода в эфир 02 января 2023 года.