 

Минобороны: Число погибших в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек

04.01.2023, 4:30, Новости дня
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Количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих увеличилось до 89 человек, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Генерал заверил, что сразу после трагедии командование и офицеры воинской части, младшие командиры и военнослужащие других подразделений приняли все доступные меры по спасению пострадавших – раненым оказывалась первая медицинская помощь, проводилась эвакуация в медицинские учреждения, передает ТАСС.

В военном ведомстве с сожалением сообщили, что в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89 человек. В Минобороны уточнили, что среди погибших – заместитель командира полка подполковник Бачурин. В Минобороны пообещали оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.

Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщало о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке. Позже в военном ведомство сообщили, что основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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