 

Мертвое тело опального Меладзе вытащили на потеху публике за бешеные деньги: Вяло

04.01.2023, 4:25, Разное
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В канун Нового года Валерий Меладзе вместе с другими известными артистами из России выступил на гала-вечере в Дубае, куда можно было попасть, заплатив минимум полсотни тысяч рублей. В Сети появилось множество видеозаписей 57-летнего выступления исполнителя хита “Салют, Вера”. Самыми популярными и обсуждаемыми стали кадры, на которых супруг Альбины Джанабаевой якобы тихо говорит: “Героям слава!”. Так певец ответил разгоряченному фанату, который выкрикнул: “Слава Украине!”.

Это прокомментировала известная патриотка, звезда фильма Леонида Нечаева “Про Красную Шапочку” Яна Поплавская. 55-летняя артистка крайне возмущена тем, что сказал Меладзе. “Не может быть этот немолодой, седовласый вяло и стыдливо шепчущий артист “Слава Украине” народным артистом Чеченской Республики”, – считает актриса. То есть она попросту похоронила Меладзе для общества как артиста. Получается, что в Дубае менеджеры вытащили, образно говоря, мертвое тело некогда уважаемого в России певца, заплатив тому бешеные деньги, чтобы публика повеселилась, развлеклась, потешилась.

При этом некоторые не исключают, что опального Меладзе просто подставили. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с Пятым каналом. Он допускает, что артист вовсе не произносил известное на Украине “приветствие”. Мол, так называемые фанаты могли намеренно выставить своего кумира как союзника.


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