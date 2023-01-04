Мука, котлеты и туалетная бумага — France 3 назвал продукты, сильнее всего пострадавшие от инфляции во Франции

Новое исследование показало, что за год корзина из 37 продуктов, в числе которых продовольственные товары, рис, сахар и предметы гигиены, выросла в цене для французов с €89 до €102, пишет France 3. Как передаёт телеканал, сильнее всего подорожали такие продукты, как мука, замороженные котлеты и туалетная бумага. Кроме того, из-за жары и засухи существенно увеличилась стоимость консервированного горошка и сливочного масла.

Добрый вечер, Катрин Ружри! Новое исследование, проведённое информационным ресурсом France info, показывает, насколько вырос наш чек в супермаркете.

КАТРИН РУЖРИ, ведущая телеканала France 3: Да, за год корзина из 37 продуктов, в числе которых продовольственные товары, рис, сахар и предметы гигиены, такие как зубная паста и гель для душа, выросла в цене с 89 евро до 102 евро. Прибавка в цене составила 13 евро или 14,6%.

Итак, какие же конкретно товары подорожали больше всего?

КАТРИН РУЖРИ: На первом месте мука, прибавившая 45% к стоимости. За ней следуют замороженные котлеты (+32%). На третьем месте туалетная бумага в рулонах, подорожавшая на 29%. И впервые в первую пятёрку вошли ещё два товара: это консервированный горошек и сливочное масло, выросшие в цене более, чем на 20%.

Интересно, почему именно консервированный горошек и масло так подорожали?

КАТРИН РУЖРИ: Всё из-за погоды. О горошке: из-за засухи его урожай был скудным, что повлекло за собой скачок цен. Что касается масла: в жару коровы дают меньше молока, а как вы знаете, чем более редким является товар, тем он дороже.

В этом контексте многие французы обращают свои взгляды на товары первой цены. Они по-прежнему так же выгодны?

КАТРИН РУЖРИ: Да, по-прежнему, но стоит отметить, что именно они сильнее всего подвержены инфляции: товары эконом-сегмента прибавили в цене 16% за год, в то время как национальные бренды, такие как Panzani или Danone подорожали на 9%. У производителей этих товаров почти нет или очень мало расходов на маркетинг, однако, когда цена на природные ресурсы или упаковку растёт, это гораздо сильнее отражается на их стоимости.

Спасибо большое, Катрин!

Дата выхода в эфир: 2 января 2023 года.