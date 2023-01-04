Французский экономист – Индия станет единственной, кто выиграет от украинского конфликта

В 2023 году мировую экономику ожидает рецессия и неопределённость, заявил в эфире BFM TV французский экономист Марк Туати. При этом в мире останется одна крупная страна, которая извлечёт выгоду из всеобщего кризиса — это Индия, уверен эксперт. Как напоминает специалист, в 2022 году страна неплохо заработала на перепродаже российской нефти европейцам, а также воспользовалась китайскими трудностями, чтобы отобрать у Пекина часть рынка.

Каким, по вашему мнению, выдастся 2023 год?

МАРК ТУАТИ, экономист и президент компании ACDEFI: Я думаю, что 2023 год будет сложным. Не стоит быть излишне пессимистичным, однако, действительно, рынки сейчас немного корректируются в сторону понижения. И не будем забывать, что фондовый индекс CAC 40 с 5 января по 5 декабря 2022 года потерял 12%, а некоторые отрасли потеряли 20%. Действительно, после этого был подъём, скорее технического характера, но, разумеется, это к лучшему. Думаю, что так пройдёт весь год: нас ждёт очень большая волатильность. Почему? Потому что, к сожалению, нас может ждать ещё немало плохих новостей. Первая из них касается инфляции. В декабре она немного снизилась, но в январе пойдёт вверх. Это, в свою очередь, негативно повлияет на ключевые ставки, которые продолжат расти.

В первую очередь, мы увидим рецессию, которая охватит почти весь мир, и, в том числе, Китай. Сегодня мы находимся в ситуации, когда в мире есть всего одна крупная страна, выигрывающая от происходящего. Это Индия, которая между делом извлекла пользу из конфликта на Украине, поскольку русские теперь продают нефть Индии, чего раньше не происходило. В Индии её перерабатывают и перепродают дальше, в частности, в Европу. Параллельно с этим Индия выиграла от неприятностей, в которые попал Китай, забрав у него часть рынка. Так что Индия — один из главных выгодоприобретателей в этом кризисе, и она останется одно из территорий самого большого экономического роста в 2023 году.

Если делать прогноз об экономическом росте разных стран, нужно отметить, что во Франции и всей еврозоне средний показатель экономического роста за год будет близок к нулю. Это не трагедия, но и не повод для радости. На мировом уровне можно прогнозировать экономический рост в размере 1% за год, это тоже не слишком здорово. Что касается фондового рынка, он будет отражать эти грядущие события, будь то рецессия или нулевой экономический рост. Очевидно, прибыли станет меньше. Рынки по-прежнему будет немного трясти.

С другой стороны, начиная со второго полугодия, при нормальном развитии событий инфляция начнёт снижаться, ключевые ставки перестанут расти. При этом курс облигаций продолжит идти вверх, поскольку размер вешнего долга резко увеличился. Итак, начиная со второго полугодия 2023 года рынки могут снова начать расцветать.

Дата выхода в эфир: 3 января 2023 года.