 

Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим

04.01.2023, 3:05, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».

Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.

В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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