 

Путин поручил правительству принять дополнительные меры поддержки сиротам в новых регионах

04.01.2023, 3:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, детскому омбудсмену и главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах РФ детей, оставшихся без попечения родителей.

«Принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов РФ и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручение адресовано правительству РФ, детскому омбудсмену и главам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 февраля.

Ранее Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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