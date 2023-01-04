Путин поручил правительству принять дополнительные меры поддержки сиротам в новых регионах
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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, детскому омбудсмену и главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по выявлению и поддержке в новых регионах РФ детей, оставшихся без попечения родителей.
«Принять дополнительные меры по выявлению несовершеннолетних, проживающих на территориях указанных субъектов РФ и оставшихся без попечения родителей, и оперативному оказанию им государственной социальной помощи, а также по предоставлению таким лицам социальной поддержки, установленной законодательством Российской Федерации», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Поручение адресовано правительству РФ, детскому омбудсмену и главам Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 февраля.
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