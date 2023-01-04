 

Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов

04.01.2023, 3:05, Новости дня
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.

Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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