Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов

Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.

Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.

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