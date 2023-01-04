 

“Спаси Бог”: скукоженная от неизлечимой болезни Пугачева прошептала свои последние слова

04.01.2023, 3:03, Разное
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Накануне Нового года Алла Пугачева поделилась видеороликом, в котором захотела передать новогоднее послание для бывших, как подумали многие, соотечественников. Но в то же время она рассказала о своем состоянии, которое было очень ярко подкреплено ее изменившимся внешним видом. Сопроводила его она, к слову, подписью “Спаси Бог”.

Скукоженная и буквально завязавшаяся в узел Пугачева сидела на кресле, надев на себя канареечного цвета шубу, что должно было подчеркнуть ее энергичность и задор, но лишь “оттенило” фильтры, с которыми ее сняли. Эффекты, к слову, так размыли лицо певицы, что от него остались лишь два темных пятна вместо глаз, которые напугали нескольких подписчиков, ведь из-за них могло создаться впечатление, что Примадонна болеет.

Пожилая женщина изо всех сил, как подметили многие, улыбалась и рассказывала о том, как же сильно она счастлива после своего побега из России, ведь теперь ее окружают люди, у которых есть “совесть, честь и достоинство”. После того, как она прошептала свои последние слова, видео оборвалось.

Комментаторы в Сети, однако, разнесли “счастливую” Примадонну буквально на щепки.

“Демонстрация благополучия и счастья не поможет”, “Хоть бы рот с мылом помыла”, “Все лучшее уже в прошлом и его уже никогда не вернуть”, – проехались комментаторы по Алле Пугачевой.


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