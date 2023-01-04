 

Зимняя сказка с оленями обернулась трагедией – видео

04.01.2023, 3:02, Разное
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В декабре прошлого года жители одного частного поместья в США столкнулись с настоящей трагедией. ЧП произошло вечером на участке перед домом, засыпанном снегом. Зимнюю сказку дополняли растущие рядом сосны.

На территорию особняка ворвались несколько оленей и устроили драку. Произошедшие удалось снять на видео. Семейство готовилось к празднику, как вдруг услышало грохот на крыльце. Из окна они увидели, как животные агрессивно дерутся друг с другом.

Олени озверели в период гона. Как оказалось их тропа проходила недалеко от особняка. На кадрах видно, как пароконные калечат друг друга. Мало того, они чуть не разрушали ограждение крыльца и перевернули бочку с вином.


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