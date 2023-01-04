 

Мнение: Миллион алых роз для тёщи

04.01.2023, 1:59, Разное
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Сегодня ездил на юбилей в подмосковный городок. На вокзале зашел купить цветы.

Привокзальный магазинчик с порога приятно поразил ценами. У меня создалось впечатление, что цены на все цветы и букеты строго в 2 раза меньше, чем в Москве. Отъехал меньше чем на 100 км – и такая разница! При практически том же, отмечу, богатстве ассортимента. Мы быстро собрали роскошный букет роз.

И тут, желая блеснуть сообразительностью, я задал продавщице (которая оказалась заодно и совладелицей) очень тонкий, как мне показалось, вопрос:

– Небось, цветочки-то у Вас подмосковные?

Та чуть не прыснула.

– Какие?! Да что вы! У нас всё – Эквадор.

Я обалдел, а цветочница добавила:

– Нет, мы пытались договориться о поставках с Калугой – но они слишком уж дерут цену.

– То есть – лучше Эквадор? – тупо уточнил я, не веря ушам.

– Ну да, – пожала плечами она.

Все-таки к гримасам российского бизнеса невозможно привыкнуть. На всякий случай уточню для тех, кто не в курсе: Эквадор – это Южная Америка.

Калуга несколько ближе (2008)

Источник: Размышления вольного социолога


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