 

Ребенок ранен после обстрела ВСУ Еленовки в ДНР

04.01.2023, 1:42, Новости дня
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Пятилетний ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, ВСУ применили снаряды «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 мм, был ранен мальчик 2016 года рождения, говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

В общей сложности украинские войска выпустили 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, а также десять мин калибром 120 мм по Горловке и восемь снарядов калибром 122 мм по Каштановому.

Ранее украинские военные выпустили три снаряда калибра НАТО по Киевскому району Донецка.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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