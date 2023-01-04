Ребенок ранен после обстрела ВСУ Еленовки в ДНР

Пятилетний ребенок пострадал в результате обстрела Еленовки со стороны украинских войск, ВСУ применили снаряды «натовского» калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли Еленовку снарядами «натовского» калибра 155 мм, был ранен мальчик 2016 года рождения, говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

В общей сложности украинские войска выпустили 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Александровке, Ясиноватой и Еленовке, а также десять мин калибром 120 мм по Горловке и восемь снарядов калибром 122 мм по Каштановому.

Ранее украинские военные выпустили три снаряда калибра НАТО по Киевскому району Донецка.

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