 

Белый дом: США и Южная Корея отрабатывают скоординированный ответ на возможное применение ядерного оружия КНДР

04.01.2023, 1:42, Новости дня
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Соединенные Штаты и Южная Корея отрабатывают эффективный скоординированный ответ на возможное применение Северной Кореей ядерного оружия, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Представитель главы американской администрации сообщила, что после встречи в Камбодже в ноябре 2022 года президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ель дали своим командам поручение планировать эффективный скоординированный ответ на ряд сценариев, в том числе на применение ядерного оружия Северной Кореей, передает ТАСС.

При этом Жан-Пьер выступила с утверждением, что Вашингтон и Сеул якобы не обсуждают проведение совместных ядерных учений, так как Южная Корея не обладает ядерным оружием. Вместе с этим пресс-секретарь Белого дома заверила, что Соединенные Штаты полностью привержены альянсу с Республикой Корея и предоставлению ради ее защиты расширенного сдерживания посредством всего спектра своих сил и средств.

Накануне администрация президента Республики Корея подтвердила ведение переговоров с США о проведении совместных учениях с участием американских ядерных сил. В понедельник южнокорейский лидер Юн Сок Ель заявил, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о том, чтобы проводить совместные учения с участием американских ядерных сил, а также планировать вместе их операции. Позже президент США Джо Байден опроверг, что Вашингтон обсуждает проведение совместных ядерных учений с Южной Кореей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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