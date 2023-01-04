Кадыров: Смерть последнего председателя ВС РСФСР Хасбулатова является невосполнимой утратой для чеченского народа

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова стала невосполнимой утратой для чеченского народа.

Кадыров подчеркнул в своем Telegram-канале, что кончина ученого, политика, экономиста, заведующего экономической кафедрой РЭУ имени Плеханова, видного государственного деятеля, бывшего руководителя Верховного Совета РСФСР, ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Глава Чечни выразил искренние соболезнования родным и близким Хасбулатова.

Кадыров отметил, что благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Хасбулатов сумел достичь многого – стал первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет РФ во время тяжелых кризисных для страны лет. Как отметил глава Чечни, даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению.

Накануне стало известно о смерти смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. По словам родственников политического деятеля, похороны пройдут 5 января в родовом селе Хасбулатова Толстой-Юрт, недалеко от Грозного, траурные мероприятия состоятся в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова.

—