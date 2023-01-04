 

Кадыров: Смерть последнего председателя ВС РСФСР Хасбулатова является невосполнимой утратой для чеченского народа

04.01.2023, 1:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова стала невосполнимой утратой для чеченского народа.

Кадыров подчеркнул в своем Telegram-канале, что кончина ученого, политика, экономиста, заведующего экономической кафедрой РЭУ имени Плеханова, видного государственного деятеля, бывшего руководителя Верховного Совета РСФСР, ярчайшего представителя нации является невосполнимой утратой для всего чеченского народа. Глава Чечни выразил искренние соболезнования родным и близким Хасбулатова.

Кадыров отметил, что благодаря блестящему образованию и ярким личностным качествам Хасбулатов сумел достичь многого – стал первым заместителем председателя Верховного Совета РСФСР, а затем и возглавил Верховный Совет РФ во время тяжелых кризисных для страны лет. Как отметил глава Чечни, даже после завершения политической карьеры Руслан Имранович продолжал оставаться полезным обществу, занимаясь преподавательской деятельностью, передавая свой огромный опыт и знания молодому поколению.

Накануне стало известно о смерти смерть последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. По словам родственников политического деятеля, похороны пройдут 5 января в родовом селе Хасбулатова Толстой-Юрт, недалеко от Грозного, траурные мероприятия состоятся в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.20 / США ввели санкции против ряда российских и китайских компаний, связанных с военными

04.02.21 / В мире коронавирус подтвердили более чем у 104 млн человек

26.01.21 / Стало известно, сколько заработал Зеленский за второй год президентства

19.05.21 / Le Figaro – заявления России и США перед встречей в Исландии сближения не предвещают

04.04.21 / В России дорогу вымостили плитами с братской могилы погибших во Второй мировой войне

06.12.21 / Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине

19.08.20 / Создана маска, которая уничтожает бактерии и вирусы

05.12.20 / Снайпер боевиков на Донбассе ранил украинского военного – штаб ООС

05.09.20 / В Иране взорвалась цистерна с хлором. Пострадали более 200 человек

25.08.21 / Трамп заявил об оказавшихся «в заложниках» в Афганистане тысячах американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика