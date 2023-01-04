“Тяжелое состояние или смерть”: стало известно о неизлечимой болезни Пугачевой

“Пугачева и Галкин* в прошлом году вступили в тяжелый

для себя период – период “перехода состояний”, – говорит Губина. – И у Аллы, и

у Максима в роду были истории потери репутации и упадок родовой амплитуды. И

сегодня они снова переживают ее. Причем отъезд Пугачевой и Галкина был

неизбежен. Эта программа заложена в родовом сценарии обоих. Ведь у их предков

уже были сложные выборы в жизни, а теперь Алла и Максим просто повторяют

родовые сценарии, сами того не осознавая”.

В новом году, как полагает Ксения Губина, оба почувствуют еще

большее снижение интереса и уважения публики, за что уже сейчас начали себя

винить. Что же касается финансовой сферы, то тут зубы на полку Примадонне и ее

пятому мужу пока класть не придется. “У них есть хорошие накопления за

прошлые годы”, – поясняет эксперт.

Особое внимание звездной паре следует обратить на здоровье. “У Максима будет депрессивное состояние, перепады

настроения, – считает Губина. – А вот у Аллы я вижу наличие какого-то

болезненного процесса в организме. Само это заболевание не станет критичным, но

может мешать комфортной жизни. Связано оно с опорно-двигательным аппаратом. И

выздоровления не предвидится – это возрастные необратимые изменения. В новом

году я вижу проблемы у кого-то из членов семьи Пугачевой – либо тяжелое состояние,

либо даже смерть”.

Что же касается отношений Пугачевой с пятым мужем, то тут

приятного мало. “Скорее всего, они станут жить отдельно, будут выяснять

отношения, – предупреждает Губина. – Просто в 22 году они прошли точку

невозврата, когда нельзя вернуть привычное окружение, общение и семейный уклад.

А сейчас начинаются испытания неудачами, болезнями и упущенными возможностями.

Особенно у Аллы мы наблюдаем жуткий отток энергии. А это приводит к конфликту и

мелким стычкам в отношениях, неудовлетворенности, печали”.

Многим интересно вернутся ли Пугачева и Галкин из Израиля в

родные палестины. “Нет, в ближайший год ни Алла, ни Максим на родине не

появятся, – заверила Ксения Губина. – Они будут пытаться построить песчаный замок на

новом месте, что будет очень сложно из-за активации негативных родовых

программ, которые прежде были в спящем режиме”.

*Внесен Минюстом в реестр лиц-иноагентов