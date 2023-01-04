 

“Тяжелое состояние или смерть”: стало известно о неизлечимой болезни Пугачевой

04.01.2023, 1:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Пугачева и Галкин* в прошлом году вступили в тяжелый
для себя период – период “перехода состояний”, – говорит Губина. – И у Аллы, и
у Максима в роду были истории потери репутации и упадок родовой амплитуды. И
сегодня они снова переживают ее. Причем отъезд Пугачевой и Галкина был
неизбежен. Эта программа заложена в родовом сценарии обоих. Ведь у их предков
уже были сложные выборы в жизни, а теперь Алла и Максим просто повторяют
родовые сценарии, сами того не осознавая”.

В новом году, как полагает Ксения Губина, оба почувствуют еще
большее снижение интереса и уважения публики, за что уже сейчас начали себя
винить. Что же касается финансовой сферы, то тут зубы на полку Примадонне и ее
пятому мужу пока класть не придется. “У них есть хорошие накопления за
прошлые годы”, – поясняет эксперт.

Особое внимание звездной паре следует обратить на здоровье. “У Максима будет депрессивное состояние, перепады
настроения, – считает Губина. – А вот у Аллы я вижу наличие какого-то
болезненного процесса в организме. Само это заболевание не станет критичным, но
может мешать комфортной жизни. Связано оно с опорно-двигательным аппаратом. И
выздоровления не предвидится – это возрастные необратимые изменения. В новом
году я вижу проблемы у кого-то из членов семьи Пугачевой – либо тяжелое состояние,
либо даже смерть”.

Что же касается отношений Пугачевой с пятым мужем, то тут
приятного мало. “Скорее всего, они станут жить отдельно, будут выяснять
отношения, – предупреждает Губина. – Просто в 22 году они прошли точку
невозврата, когда нельзя вернуть привычное окружение, общение и семейный уклад.
А сейчас начинаются испытания неудачами, болезнями и упущенными возможностями.
Особенно у Аллы мы наблюдаем жуткий отток энергии. А это приводит к конфликту и
мелким стычкам в отношениях, неудовлетворенности, печали”.

Многим интересно вернутся ли Пугачева и Галкин из Израиля в
родные палестины. “Нет, в ближайший год ни Алла, ни Максим на родине не
появятся, – заверила Ксения Губина. – Они будут пытаться построить песчаный замок на
новом месте, что будет очень сложно из-за активации негативных родовых
программ, которые прежде были в спящем режиме”.

*Внесен Минюстом в реестр лиц-иноагентов


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.22 / Ученые открыли технологию, сокращающую признаки старения

08.09.22 / Мнение: Кандидаты на сжигание

07.06.22 / Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter из-за сокрытия количества фейковых аккаунтов

29.11.22 / Изменить пропорции может не только прическа: модные цвета волос для круглого лица, которые смягчат его черты

07.04.22 / Мнение: Путин приказал…

05.12.21 / Доверяемся судьбе и ждем от нее подарков: женский гороскоп для всех знаков зодиака на 6-12 декабря

15.02.21 / Певица Меган Трейнор и звезда фильма “Дети шпионов” Дэрил Сабара впервые стали родителями

21.12.22 / Мнение: Сегодня – в Шоколаднице!

19.02.22 / Ксения Собчак почтила память отца

03.02.22 / Остеоартрит и светобоязнь: стало известно о новых побочных эффектах «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика