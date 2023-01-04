В РФ стоимость нового кроссовера Tiggo 7 Pro Max составит 2,42 млн рублей

Известная компания Chery объявила стоимость комплектаций для нового кроссовера Tiggo 7 Pro Max на российском рынке.

Приобрести новую модель можно в модификациях Prestige и Ultimate. В частности, паркетник получил ценник 2,57 и 2,42 млн рублей соответственно. Однако в улучшенном исполнении стоимость китайского кроссовера увеличится на 200 тысяч рублей. Под капотом паркетника установили 1,5-литровый бензиновый двигатель, который выдает 147 л.с. мощности. Автомобиль оснащается цифровой приборной панелью и увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса.

Выпущенный экземпляр пользуется высоким спросом на местном рынке. Предполагается, что выпущенный кроссовер в комплектациях Prestige и Ultimate сможет оказаться более востребованным в РФ с учетом отсутствия большинства конкурентов.