Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.

Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.

«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.

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