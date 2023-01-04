 

Пресс-секретарь Песков: Разговор президента РФ Путина и лидера Турции Эрдогана запланирован на 4 января

04.01.2023, 0:20, Новости дня
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Разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана запланирован на 4 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, есть ли в планах президента РФ на среду телефонный разговор с Эрдоганом, пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что разговор запланирован, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник представитель главы Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает провести в среду телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне официальный представитель турецкого президента заявил, что членство Турции в НАТО и союз с США не препятствуют поддержанию хороших отношений с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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