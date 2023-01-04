Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Новый посол Соединенных Штатов в России Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни

Новый посол Соединенных Штатов в РФ Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Трейси недавно была утверждена на должность посла США в России. По его словам, Трейси с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. Прайс уточнил, что новый посол ранее работала заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве и знает отношения между США и Россией «как никто другой», передает ТАСС.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил важность работы послов в других странах, особенно в случае с Россией, с которой США необходимо поддерживать каналы связи, имеющие чрезвычайную важность во время напряженности.

Прайс сообщил, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве. Он заверил, что в Госдепартаменте США с нетерпением ждут, что новый посол приступит к своим обязанностям.

Напомним, в конце декабря минувшего года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил о «последнем издыхании» отношений РФ и США.

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