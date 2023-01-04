 

Вместе или нет? Виторган и Нинидзе наконец ответили на вопросы о расставании

04.01.2023, 0:15, Разное
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Слухи о расставании Максима Виторгана и Нино Нинидзе ходят давно – с тех пор, как актер внезапно улетел в Израиль, оставив возлюбленную в Москве одну. Тогда молодая артистка делала публикации о том, как ей тяжело, всячески намекала на сложный период в жизни. Поклонники жалели девушку, а ее избранника просили внести ясность.

И вот на днях Виторган и Нинидзе случайно ответили на главный вопрос: их роман продолжается или нет? В Сети появились видеозаписи, доказывающие, что в Новый год Максим и Нино были рядом. Их увидели в компании Шуры Би-2. Судя по кадрам, в праздничный вечер актриса исполняла с музыкантом песни.

СМИ пишут, что Виторган и Шура Би-2 до сих пор находятся в Израиле, как и некоторые другие российские артисты. Значит, Нино не стала проводить новогодние праздники без возлюбленного и наконец отправилась к нему. Напомним, Нинидзе воспитывает сына от актера Кирилла Плетнева, а у Максима есть сын, матерью которого является его бывшая жена Ксения Собчак.

Максим Виторган стал встречаться с Нино Нинидзе вскоре после развода с Ксенией Собчак. Расставание актера и телеведущей было громким. Артист даже подрался с тогда еще будущим мужем журналистки Константином Богомоловым. О том времени рассказывала недавно сама блондинка. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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