 

Анастасия Узорешительница: обычаи и традиции 4 января

04.01.2023, 0:15, Разное
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История

Святая Анастасия Узорешительница родилась в 3 веке, когда
правил жестокий противник христианства Диоклитиан. Отец против воли выдал ее замуж за
богатого язычника. Анастасия обманом избегала близости с нелюбимым мужем и втайне
занималась благотворительностью. Переодеваясь в нищенские лохмотья, она
пробиралась в тюрьму и лечила там больных, кормила голодных, утешала скорбящих.

Муж узнал об этом и наказал Анастасию — избил и посадил под
стражу. В то время умер отец святой, и супруг решил извести ее ради наследства.
Однако Анастасия выдержала. По переписке духовный учитель Хрисогон предсказал ей освобождение, и вскоре
смерть настигла ее мужа.

Избавившись от оков, Анастасия продолжила
помогать страждущим, милосердных дел стало больше, у нее открылся дар исцеления.
Святая избавляла людей от душевной гибели, поэтому получила прозвище
Узорешительница.

Однако Диоклитиан прознал о
деяниях святой и решил пытать женщину. Многое вынесла она, благодаря Высшим
силам и верным друзьям. Когда же пришел черед казни в виде сожжения, привязанная
к столбам Анастасия Узорешительница вознеслась на небеса, а пламя не коснулось
ее тела.

Обычаи и традиции

Церковный праздник 4 января 2023
года установлен в честь Анастасии Узорешительницы, а потому в этот день принято
молиться и продолжать дело святой. Великомученицу считают покровительницей невиновных
заключенных и будущих матерей.

На Руси в этот день беременные занимались рукоделием —
вышивали полотенце для грядущих родов. Всякая работа для них, кроме этой, считалась
недопустимой. Будущих мам кормили кашей из цельного зерна, чтобы здоровее были.

К животным сегодня нужно относиться ласково и
заботливо. Бездомным четвероногим отдают остатки еды со стола, чтобы самим не
голодать весь год. Анастасия Узорешительница не приемлет агрессии по отношению
к питомцам. Каждого, кто их обидит, ждет возмездие.


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