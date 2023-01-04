Анастасия Узорешительница: обычаи и традиции 4 января

История

Святая Анастасия Узорешительница родилась в 3 веке, когда

правил жестокий противник христианства Диоклитиан. Отец против воли выдал ее замуж за

богатого язычника. Анастасия обманом избегала близости с нелюбимым мужем и втайне

занималась благотворительностью. Переодеваясь в нищенские лохмотья, она

пробиралась в тюрьму и лечила там больных, кормила голодных, утешала скорбящих.

Муж узнал об этом и наказал Анастасию — избил и посадил под

стражу. В то время умер отец святой, и супруг решил извести ее ради наследства.

Однако Анастасия выдержала. По переписке духовный учитель Хрисогон предсказал ей освобождение, и вскоре

смерть настигла ее мужа.

Избавившись от оков, Анастасия продолжила

помогать страждущим, милосердных дел стало больше, у нее открылся дар исцеления.

Святая избавляла людей от душевной гибели, поэтому получила прозвище

Узорешительница.

Однако Диоклитиан прознал о

деяниях святой и решил пытать женщину. Многое вынесла она, благодаря Высшим

силам и верным друзьям. Когда же пришел черед казни в виде сожжения, привязанная

к столбам Анастасия Узорешительница вознеслась на небеса, а пламя не коснулось

ее тела.

Обычаи и традиции

Церковный праздник 4 января 2023

года установлен в честь Анастасии Узорешительницы, а потому в этот день принято

молиться и продолжать дело святой. Великомученицу считают покровительницей невиновных

заключенных и будущих матерей.

На Руси в этот день беременные занимались рукоделием —

вышивали полотенце для грядущих родов. Всякая работа для них, кроме этой, считалась

недопустимой. Будущих мам кормили кашей из цельного зерна, чтобы здоровее были.

К животным сегодня нужно относиться ласково и

заботливо. Бездомным четвероногим отдают остатки еды со стола, чтобы самим не

голодать весь год. Анастасия Узорешительница не приемлет агрессии по отношению

к питомцам. Каждого, кто их обидит, ждет возмездие.