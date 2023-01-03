Исторический прецедент — палата представителей впервые за 100 лет не смогла выбрать спикера

После трёх голосований нижней палате конгресса США так и не удалось определиться с тем, кто станет её спикером. Причиной неразберихи стало нежелание группы республиканцев поддерживать кандидатуру лидера партии Кевина Маккарти, пишет NBC.

РЕПОРТЁР: Что вы думаете о голосовании?

Это не тот вклад в историю, на который надеялись республиканцы. Сегодня впервые за 100 лет палате представителей не удалось выбрать спикера.

ШЕРИЛ ДЖОНСОН, секретарь палаты представителей конгресса США: Спикер не был выбран.

На голосовании.

ШЕРИЛ ДЖОНСОН: Спикер не был выбран.

После голосования.

ШЕРИЛ ДЖОНСОН: Спикер не был выбран.

К этому хаосу привела ожесточённая борьба между республиканцами. Небольшая, но упрямая фракция правых членов партии голосовали против её лидера Кевина Маккарти.

ЧИП РОЙ, конгрессмен-республиканец от Техаса: Люди спрашивают меня, что тебе нужно? Мне нужны инструменты или лидер, который не даст болоту (вашингтонскому истеблишменту. — ИноТВ) изводить обычного американца каждый божий день.

Сегодня утром Маккарти излучал уверенность…

КЕВИН МАККАРТИ, лидер республиканцев в палате представителей: Я никуда не ухожу. Я всегда буду бороться за то, чтобы на первом месте находился американский народ, а не ограниченный круг людей, которые хотят что-то для себя.

…но в то же время прогнозировал затягивание процесса.

РЕПОРТЁР: Существует ли сценарий, при котором вы покинете эту гонку?

КЕВИН МАККАРТИ: Нет.

Маккарти уже пошёл на серьёзные уступки мятежным республиканцам. Они требовали от него места в главном комитете, обязательства голосовать за конкретные законы и изменения правил, в том числе тех, что в дальнейшем облегчили бы отстранение спикера.

Согласно конституции, палата представителей обязана избрать спикера, прежде чем браться за какие-либо другие дела. Поэтому рядовые республиканцы, подавляющее большинство которых поддерживает Маккарти, всё больше разочаровываются в небольшой группе сопротивленцев.

ДЭН КРЕНШО, конгрессмен-республиканец от Техаса: Если бы я ничего не знал, то предположил, что демократы заплатили этим людям. «И давайте подкупим их, давайте представим дела так, будто республиканцы не могут управлять и совершенно не заслуживают молотка спикера». Вот как это выглядит.

Более того, большую часть дня лидер демократов Хаким Джеффрис опережал Маккарти по количеству голосов на место спикера. Но республиканцы имеют незначительный перевес в палате представителей, и единственный реальный путь к избранию спикера зависит от их способности договориться о том, кто именно им станет.

ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Итак, Гарретт, похоже, завтра их ждёт четвёртый тур голосования. Но приближаются ли республиканцы к консенсусу?

ГАРРЕТТ ХЕЙК, корреспондент NBC: Нет, Лестер, напротив, они всё больше отдаляются. Маккарти потерял 20 голосов республиканцев в последнем сегодняшнем голосовании. Можно позволить себе потерять только четверых. Кроме того, сегодня вечером бывший президент Трамп, отказавшийся сохранять поддержку Маккарти, заявил мне в коротком интервью: «Посмотрим, что произойдёт».

Дата публикации 04 января 2023 года.