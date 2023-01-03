Зимний деловой стиль-2023: какие теплые офисные образы будут в моде в этом году

При создании офисно-деловых луков нужно учитывать два фактора: удобство и соответствие дресс-коду. В этом году можно экспериментировать с изделиями из разных материалов, например сочетать брюки из льна со свитером из шерсти. Также стоит присмотреться к вельвету – это очень трендовая ткань в текущем зимнем сезоне. Кожаные изделия придадут любому образу больше изысканности и дороговизны.

Вдохновляемся эффектными офисно-деловыми луками, которые можно взять на вооружение и скопировать их.

Пуховик и комбинезон

Если говорить об актуальной верхней одежде, то длинный пуховик (дутый или стеганый) – это точно мастхэв сезона зима-2023. Его можно смело сочетать с комбинезоном. Но только изделие не должно облегать фигуру. Убедитесь в том, что штаны в комбинезоне прямого кроя. Чтобы силуэт не получился бесформенным, обозначьте талию с помощью поясного ремня. Дополните лук остроносыми туфлями и сумочкой.

Трикотажное платье и пальто

Для создания элегантного образа успешной бизнесвумен используйте трикотажное платье длины макси или миди. Из обуви отдайте предпочтение высоким сапогам, лучше с широким голенищем. Убедитесь в том, что платье сделано из плотного материала и держит форму (то есть не огибает каждую складочку вашего тела). Финальный штрих — это длинное пальто.

Брюки, блуза и вязаный жилет

Казалось бы, классическое сочетание, но в контексте офисно-деловых образов оно всегда является беспроигрышным. Особенно стильно смотрится такой комплект в теплых пастельных оттенках.

Отдавайте предпочтение элегантный брюкам с высокой посадкой. Жилет можете выбирать крупной вязки, с фактурными узорами и рисунками. Под низ надевайте белую блузу или рубашку.

Кардиган и палаццо

Широкие брюки (кюлоты или палаццо) прекрасно смотрятся в сочетании с элегантной остроносой обувью. Если вам нравятся многослойные образы, тогда добавьте к наряду пуловер, кардиган и сверху наденьте поясной ремень, который подчеркнет ваши женственные формы.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Пальто с пиджаком и юбкой

В текущем сезоне модельеры призывают пополнять гардероб желтой одеждой. Однако в контексте офисно-делового лука такой оттенок может показаться неуместным (особенно если он в избытке). Поэтому можно поступить следующим образом: сочетать желтую водолазку с клетчатым пиджаком, юбкой миди, высокими сапогами и длинным пальто. Если вам нравятся яркие образы, тогда можете использовать верхнюю одежду яркого цвета, например голубого. Если добавите обувь трендового цвета бордо, тогда получите безумно современный лук для офиса.

Кожаная юбка и дубленка

Если вам импонируют роскошные и несколько гламурные образы, тогда обязательно включите в образ изделие из кожи. Например, юбку миди- или макси-длины. Сочетайте ее с укороченной дубленкой. Чтобы образ получился относительно строгим, подберите одежду коричневых оттенков.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Брючный костюм и шуба

Если вы любите брючные комплекты, тогда отдайте предпочтение одежде с принтом в мелкую клетку, лучше серого цвета. Сочетайте брючный костюм с длинной шубой, если на улице холодно. А чтобы освежить образ и сделать его более стильным и современным, выберите обувь яркого цвета. В данном случае подойдут элегантные ботинки или сапоги на высокой шпильке.

Пиджак и юбка

В более теплую погоду вместо верхней одежды можно использовать пиджак. Отдавайте предпочтение принту «гусиные лапки» – это классика, которая не выходит из моды. Дополните лук юбкой миди-длины и кожаными лакированными ботинками. Если подберете одежду нейтральных и неброских оттенков, тогда данный наряд вполне будет соответствовать офисному дресс-коду. Это прекрасный вариант для молодежи и начинающих специалистов, поскольку в таком луке есть нотка неформальности.