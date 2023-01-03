Мнение: Царские библиотеки и советские вузы

За 65 лет от Николая I до Николая II количество библиотек в Российской Империи выросло в 1000 раз. Было 12 на всю страну, стало — 14 тысяч. (ссылка).

В СССР темпы развития библиотечного дела несколько замедлились, однако уже при Хрущёве библиотек открыли вполне достаточно, чтобы охватить каждого жителя страны. К сожалению, количество не переросло в качество — на дефицитные книги в библиотеках были очереди, при этом некоторые книги не были доступны в библиотеках вообще ни в каком виде, даже в читальных залах.

Что хуже, упало после революции и качество образования. Вот доклад товарища Луначарского, который он зачитал на X съезде, в конце 1922 (ссылка). Первый нарком просвещения СССР жалуется на катастрофическое сокращение числа школ (по сравнению с царским периодом) и на жуткую нищету учителей. Большевики порезали образовательный бюджет в 10 раз, при этом если пролетарии при Советах жили впроголодь, то учителя получали в 6 раз меньше, чем даже пролетарии. Как указывал товарищ Луначарский, советские педагоги имели нехитрый выбор: или погибать от голода и болезней, или нищенствовать, или в буквальном смысле слова идти на панель (ссылка).

Ностальгирующие любят хвастаться, что в 1917 году Ленин издал декрет об учреждении нескольких вузов. И это правда, но одновременно с этим Ленин уменьшил образовательный бюджет в десять раз. Немалое было самомнение у вождя, если он решился повторить библейское чудо — накормить пятью хлебами 5000 человек…

За 20 лет при Николае II количество начальных школ в империи выросло в два раза, а средних школ и гимназий – в 15 раз. С 1890 по 1917 год количество студентов увеличилось без малого в 11 раз (ссылка). Постепенно этот царский задел начал давать свои плоды — несмотря на потерянное из-за революции десятилетие, в ходе естественной смены поколений количество грамотных постоянно увеличивалось. К концу 1930-х грамотных в РСФСР было уже большинство. Кстати, грамотным при Сталине считался тот, кто умел читать, хотя бы медленно, по слогам (ссылка).

До 1917 учителя требовали от школьников больше, на качестве образования не экономили. Вместо завершения поста процитирую несколько любопытных комментариев к моему посту про церковно-приходские школы (ссылка 1, ссылка 2):

Анна А.. Моя бабушка в 1917 «выпустилась» из четвертого класса церковно-приходской школы в связи с революцией. Писала абсолютно грамотно. До 9 класса решала мне задачи по физике, стоило слегка пролистать учебник.

Прогулки с фотоаппаратом. Мой прадед с багажом знаний из царской гимназии помогал моей бабушке учить латынь, которую в советском медвузе преподавали не на уровне.

Павел Фурниченко. Мой отец учился в сельской школе в 1940-50, когда коммунисты уже 30-40 лет были у власти. И что? Те же самые обязательные 4 класса началки, да и те многие не посещали, так как банально было не в чем, особенно зимой (одна рваная телогрейка на троих — не вымысел в то время). В среднюю/старшую школу нужно было ходить за 5 км пешком, школьных автобусов тогда не было, Яндекс.Такси тем более. Уровень преподавания был низким, чтобы поступить в институт после школы — нечего и думать. Отец поступил после техникума и службы в армии, занимаясь на курсах.

Вообще, по словам отца, продолжение обучения после обязательных четырёх лет не сильно-то поощрялось, старались убедить начать работать в колхозе за трудодни.

Виктор Борисов. О трёх классах церковно-приходской школы. Окончил три класса такой школы мой отец (да, я такой старый) и отправился как и многие его сверстники в Москву работать, жизни учиться. Много лет спустя, выйдя на пенсию и работая на кафедре политэкономии, виртуозно уворачивался от предлагаемого курса лекций по политэкономии социализма (время такое было, ещё и сам застал, когда дают ассистенту 150 часов лекций и вперед и с песней), говоря, что образования не хватает, ЦПШ кончал. О, Центральная партийная школа! Да нет — церковно-приходская. От курса политэкономии капитализма впрочем никогда не отказывался. Читал человек и Маркса и Энгельса, Ленина со Сталиным и Мао тоже не забывал.

Олег Миловановић. Говорил как-то с учительницей младших классов, что застала последние годы существования ликбезов, в 1950-х. Бились над самыми последними. Требования: прочесть вывески и заголовки в газетах, счёт до ста и расписаться. На практике — три буквы и хвостик. И совсем не в тайге в деревянной школе в три окна, не малочисленным народностям Севера. Позже разбирал дневники и воспоминания сибирских партизан Гражданской войны — те самые церковно-приходские школы. Почерк и изложение лучше, чем у восьмиклассников в школе у той учительницы, с которой начал.

Также собирал сведения об исторических зданиях уездного города там же, школам особое внимание. Без Гражданской войны начальное образование было бы общедоступным — так много открывалось школ. А потом до Целины не построено ни одного здания, зато имеющиеся, такие как реальное училище, отдавались под иные нужды, иногда вроде бы образовательные — коммунистический университет, то есть «университет». А детские школы — в приспособленных помещениях при общей нехватке жилья.

jlob43. Моя бабушка (1898 г.р.) окончила 2 класса церковно-приходской школы (потом в няньки отдали). Какие письма она нам писала, когда гостила у дочки, со старославянским i, с небольшими ошибками, но излагала отлично. Считала в уме всё, что ей взвешивали в магазине, могла поспорить из-за неправильно посчитанной цены. Умерла в 2003 году в возрасте 104 лет.

alex_mironov. Моя бабушка окончила четыре класса той самой церковно-приходской школы. И я выучился, благодаря ей. Она сдалась только тогда, когда у меня в школе пошли интегралы.

blackbuldozer. Александр Любищев не преувеличивал — выпускники реальных училищ не уступали выпускникам классических гимназий, а в точных науках и вовсе превосходили. А выпускники высших и средних еще царских технических училищ составляли костяк инженерного корпуса до 50-х годов.

Мой дед по отцу (из крестьян) закончил низшее техническое училище им. Базанова в 1917, начинал работать в Ревеле (ныне Таллин) и долгие годы был на инженерных должностях не потому, что инженеров с высшим образованием не хватало, а потому, что знания и опыт позволяли (теплотехник).

А вот бабушка по маме, тоже из крестьян, закончила пресловутую двухклассную ЦПШ. Она не просто умела писать и читать, а как раз писала прекрасным почерком практически без ошибок! Она — Мать-героиня и писала много писем разъехавшимся по стране 8 детям. Читала она урывками, по возможности, но много. Но как она пересказывала мне, мелкому, прочитанные книги! Она знала всю русскую классику, зарубежную, обожала Гюго, Дюма и Бальзака, а уж стихи русских поэтов — наизусть. Трое из её детей стали учителями, заслуженными РСФСР и директорами школ.