Родственник Хасбулатова: Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном
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Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в Грозном, сообщил родственник политического деятеля.
Родственник политического деятеля сообщил, что траурные мероприятия состоятся послезавтра, 5 января, в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова, передает ТАСС.
Ранее во вторник стало известно, что умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.
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