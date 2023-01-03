 

Родственник Хасбулатова: Похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Хасбулатова пройдут 5 января в Грозном

03.01.2023, 22:58, Новости дня
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Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января в Грозном, сообщил родственник политического деятеля.

Родственник политического деятеля сообщил, что траурные мероприятия состоятся послезавтра, 5 января, в поселке Калинина в Грозном, на улице имени Хасбулатова, передает ТАСС.

Ранее во вторник стало известно, что умер последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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