 

Гагарина, Лолита, Машков: самые знаменитые кролики России

03.01.2023, 22:55, Разное
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Россияне в новом году перешли под власть Черного водяного кролика. Именно этот символ, согласно китайскому гороскопу, станет олицетворением 2023 года. Милый, пушистый зверек не сулит потрясений, даже наоборот, может принести счастье. Не случайно на Востоке лапка кролика считается символом удачи.

Вот и российских звезд может ожидать множество сюрпризов. Особенно в новом году должен повести тем. кто родился под нужным созвездием. Самые знаменитые отечественные кролики – в праздной подборке издания “Дни.ру”.

Певица Полина Гагарина в 2023 году уже в третий раз завершит 12-летний китайский цикл. 27 марта ей исполнится 36 лет.

36-летие в новом году также справит актриса Настасья Самбурская. Кто знает, может Кролик поможет ей наконец-то наладить личную жизнь. День рождения 1 марта.

Самый известный киношный полицейский Максим Аверин завершит четвертый цикл. 26 ноября 2023 года ему исполнится 48 лет.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, Народный артист России Владимир Машков родился позже своего коллеги на один день… и 12 лет. В год Кролика он отметит 60-летие.

Юбилей в 2023 году также будет справлять самая эпатажная певица на российской эстраде Лолита Милявская. 14 ноября ей исполнится 60 лет.


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