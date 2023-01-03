Как быстро испортить образ, слепо следуя тенденциям: модные тренды, которые “помогут” в этом при неправильном подходе к ним

Чтобы одеваться стильно и элегантно, нужно правильно выбрать одежду. Именно поэтому очень важно знать то, какие наряды и способы их ношения могут только лишь испортить образ. Вот несколько вещей, которые делают образ менее элегантным и привлекательным, поэтому не стоит их бездумно использовать.

Корсет с чрезмерным количеством деталей

Корсетные топы пользуются популярностью, но при их выборе нужно проявлять определенную осторожность. Идеальным вариантом станет элегантный и простой корсет с минимальным количеством деталей.

Чрезмерное количество деталей будет делать образ не слишком элегантным.

Бессмысленные многослойные образы

Многослойность может выглядеть просто великолепно, однако при этом очень важно знать то, как сделать правильный выбор, чтобы создать элегантный наряд.

Если выбор сделан неправильно, то образ получится некомфортным, некрасивым, неэлегантным.

Смешивание принтов

Можно смешивать узоры, но далеко не все. Очень важно знать то, какие принты сочетать, чтобы получить элегантный и омолаживающий эффект.

Если это не выглядит привлекательно, то не стоит рисковать и сочетать одежду с 2-3 разными узорами или цветами.

Носить слишком много перьев

В этом году перья пользуются большой популярностью. Но очень важно правильно их носить, чтобы выглядеть элегантно.

Перья могут быть на манжетах блейзера или пиджака, нижней части брюк или воротнике одежды.

Слишком узкие брюки

Прямые, расклешенные или с широкими штанинами – такие брюки пользуются большой популярностью на протяжении длительного времени. Все эти варианты отлично подходят для того, чтобы выглядеть стильно и элегантно.

С другой стороны, есть некоторые ткани, которые выглядят не слишком привлекательно, особенно если брюки очень сильно прилегают к телу.

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Сандалии с ремешками до колена

Обувь играет очень важную роль в создании красивого и элегантного образа. Гладиаторские сандалии с завязками до колен и с каблуками уже устарели.

Они выглядят слишком чрезмерно и не всегда являются удобными. Именно поэтому это совершенно не то, что нужно для создания элегантного образа.

Слишком короткие юбки

Есть множество самых различных вариантов юбок. Даже короткие модели могут выглядеть привлекательно и помогут создать элегантный и стильный образ.

Однако при этом нужно быть максимально острожным с длиной наряда. Не стоит выбирать для себя чрезмерно короткую юбку.

Рваные джинсы

Это самый настоящий тренд, который на протяжении длительного времени не выходит из моды.

Если прорези не слишком большие и выглядят только как небольшие и тонкие детали, то такие штаны могут смотреться достаточно элегантно. Если же прорезей будет слишком много или они будут большими, то вся элегантность сразу же утрачивается.

Платья с прозрачными вставками

Прозрачность помогает придать наряду элегантность, однако все должно быть в меру.

Если же открытых деталей будет в переизбытке, то это будет выглядеть даже несколько вульгарно.

Куртки больших размеров

Одежда больших размеров является модным трендом. Однако в некоторых случаях такие наряды делают создаваемый образ менее элегантным.

Лучше всего куртки больших размеров оставить для составления повседневных образов, а не изысканных. То же самое касается и негабаритных пиджаков.