Теперь уже безусловный хит: джинсовые юбки макси станут одним из главных трендов 2023 года

Модные тенденции приходят и уходят, а иногда они возвращаются даже тогда, когда мы этого совершенно не ждали и не думали, что они когда-то вернутся.

Например, джинсы с низкой посадкой были основным трендом 90-х и начала 2000-х годов. На смену им пришли штаны с высокой посадкой. Однако сейчас низкая посадка снова в тренде. Точно так же и джинсовые юбки макси. Они отошли на второй план, однако дизайнеры прогнозируют их возвращение в 2023 году.

Этот наряд визуально вытягивает силуэт, делает фигуру более стройной, а весь образ чувственным без особых усилий. Вот несколько советов относительно того, как можно красиво стилизовать юбку макси весной 2023 года.

Сочетать с кроп-топом

Джинсовая юбка-макси была популярной в 90-х и в начале 2000-х годов. Однако в этот период мы носили этот наряд с более сдержанными и простыми топами.

Сейчас можно позволить себе надеть юбку макси с кроп-топом, обнажив при этом пупок. Этот образ хорош тем, что длинная и широкая нижняя часть наряда дополняется укороченным и облегающим верхом. Это позволит подчеркнуть красивую талию.

Юбки миди с разрезом

Длинные джинсовые юбки с разрезом выглядят очень шикарно. Такой наряд обязательно стоит включить в свой гардероб, чтобы выглядеть просто превосходно и очень стильно.

Разрез необязательно должен быть слишком глубоким, чтобы придать образу притягательность. Отлично будет смотреться юбка с разрезом по центру немного выше колен. Это поможет выглядеть просто шикарно и очень эффектно. Также можно выбрать для себя юбку с боковым разрезом или даже с двумя.

Юбка со свитером

Весной очень важно правильно подобрать наряд, чтобы не только выглядеть красиво и стильно, но и чувствовать себя максимально комфортно. Отличным решением станет джинсовая макси-юбка вместе со свитером, чтобы создать милый и скромный образ, который ко всему прочему будет выглядеть очень стильно.

Можно носить свитер как навыпуск, так и заправить его в юбку, чтобы подчеркнуть талию и выглядеть просто превосходно и ярко.

Многослойный наряд

Многослойный образ вместе с джинсовой юбкой миди был самым настоящим трендом в начале 2000-х годов.

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Отлично будет смотреться такой наряд в сочетании с блузой с воротником и блейзером или же водолазкой со свитером-жилетом. Можно создать стиль преппи или довольно интересный хипстерский образ.

Струящиеся или широкие джинсовые юбки макси

Весной можно выбрать более свободный и струящийся наряд. Это позволит создать свежий, интересный и кокетливый образ.

Отлично будет смотреться достаточно широкая юбка макси вместе с облегающим топом или боди. Обязательно должен быть баланс между верхом и низом.

Добавить яркий цвет

Тенденции в 2023 году связаны с более смелым выбором. Люди хотят заявить о себе и делают это при помощи одежды.

Чтобы выглядеть привлекательно, стильно и ярко, стоит выбирать юбки более интересных тонов. Даже черная юбка будет смотреться довольно необычно, но при этом модно и стильно.

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Тотальный деним

Это популярная тенденция, которая остается актуальной на протяжении довольно длительного времени.

Интересно будет смотреться джинсовая юбка макси в сочетании с курткой из денима. Это стильно, эффектно и поможет проявить индивидуальность.

Лоскутные узоры

Если хочется выглядеть действительно превосходно с джинсовой юбкой, стоит выбрать наряд, выполненный в стиле пэчворк.

Такой наряд может стать основной вещью в гардеробе совершенно любой модной и стильной девушки. Если не нравится длинная юбка из денима в стиле лоскутного шитья, можно выбрать для себя вариант с вышивкой, аппликациями или же кружевом.

Классическая джинсовая юбка на пуговицах

Отлично будет смотреться наряд, который полностью или частично застегивается спереди на пуговицы.

Можно сочетать такую юбку вместе с водолазкой или же с красивым и стильным свитером. Основной акцент можно сделать на обуви или же сумочке. Это станет отличным дополнением к любому гардеробу.