Мнение: Отечественные аналоги Гарри Поттера, США против ТикТока и необязательность латиницы

1. Голливуд давно уже не тот, поэтому когда наши киношники заявляют, что их очередной проект – «русский ответ Голливуду», это выглядит неоднозначно. Будут ли в этом «ответе» обязательные для современного западного кино радуга и Африка, например? На этот раз отвечать Голливуду взялись российские мультипликаторы (ссылка):



«Союзмультфильм» планирует выпустить анимационные фильмы, которые станут российской альтернативой зарубежным картинам «Гарри Поттер» и «Властелин колец». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на председателя Совета директоров студии Юлиану Слащеву.

Как уточнила представитель «Союзмультфильма», в настоящий момент соответствующие проекты разрабатываются. «У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ “Гарри Поттеру”, “Властелину колец”, “Марвелу” и “Суперменам”», — заявила Слащева, комментируя поручение президента России Владимира Путина о популяризации отечественных фольклорных героев.

Одним из ответов западному супергеройскому кино станет полнометражный анимационный фильм о «настоящем богатыре», личность которого пока не раскрывается. Также готовятся мультфильмы по серии книг Юлии Ивановой «Тайны Чароводья», рассказывающих о приключениях девочки-сироты в волшебном мире.

Авторы кинообзоров на американском Ютубе уже потирают руки в предвкушении и записывают себе в черновики, сколько денег наш Минкульт выделил на эти проекты. Так что подобный пиар-приём, с одной стороны, беспроигрышен (внимание критиков обеспечено), а с другой стороны, сомнителен, так как создаёт завышенные ожидания.

Качественные проекты России нужны. На Западе давно уже используют в качестве культурного оружия свои книги, фильмы, анимацию, музыку и компьютерные игры.

Целые народы принуждают к безумствам, к уничтожению своей экономики и государства, а расплачиваются при этом пустыми обещаниями в стиле «когда-нибудь мы примем вас в клуб светлых эльфов Запада – продолжайте борьбу с этими грязными орками с Востока». Многим российским детям успешно привили мысль, что все крутые супергерои – американцы, а лучшая в мире школа – британский Хогвартс. Сегодня они с упоением смотрит американское кино, а через 10 лет будут стоять в очереди где-нибудь на Верхнем Ларсе. Свято веруя, что настоящая, яркая и полная приключений жизнь – там, за границей.

Попытки противостоять этому у нас принимаются, и небезуспешные. Тех же мультипликационных проектов в России делают много, и многие из них весьма хороши. «Маша и Медведь», к примеру, имеет миллиардные просмотры на Ютубе, значительно опережая мультсериалы из других стран. Возможно успех наших мультфильмов как раз и объясняется тем, что авторы не столько подражали Диснею, сколько работали над собственным оригинальным продуктом на основе российской культуры и художественных традиций.

2. В США крайне серьёзно относятся к охране своего информационного и культурного пространства. За последние несколько лет в это пространство успешно внедрился Китай со своим ТикТоком. Теперь американские власти собираются принимать меры (ссылка):



Минюст Байдена предлагает заставить владельца TikTok – китайскую компанию ByteDance – продать свои активы, желательно кому-то в США. У американского президента есть полномочия устроить политическое давление на TikTok – требуя сменить владельца под угрозой полного запрета работы в США.

Недавно в Конгрессе приняли новый бюджет, в который включён запрет для госслужащих США пользоваться TikTok. Законодатели называют приложение TikTok “цифровым фентанилом”, который подсаживает на себя как на наркотик, и “троянским конём китайских коммунистов”.

Впервые вопрос о блокировке TikTok поднялся ещё при Трампе в 2020 году. Сейчас он снова оказался на повестке дня из-за обвинений в утечке данных миллионов американцев в Китай.

Уже есть прецеденты того, как китайские компании заставили отказаться от активов в США – например, в 2015 году они были вынуждены продать свои ветряки. Если же TikTok не согласится с такой постановкой вопроса, то соцсети может грозить удаление приложения из AppStore и Google Play.

В Вашингтоне уже давно бы заблокировали TikTok, если бы он не являлся сверхпопулярным. Сейчас больше 100 миллионов американцев пользуются TikTok. Причём для американской молодёжи это главная социальная площадка. 70% американцев в возрасте до 18 лет пользуются TikTok.

3. Латиница в России — явление отнюдь не обязательное, в большей части случаев вполне можно обходиться без неё. Чтобы убедиться в этом, предлагаю полистать подшивку знаменитого дореволюционного журнала «Автомобиль» за 1907 и последующие годы (ссылка 1, ссылка 2).



Как видите, наряду с L’Albatros и H.Bullouin там есть и написанные кириллицей Жоржъ-Ришаръ, Дековиль, Опель-Дарракъ и Фордъ. Выглядит при этом журнал совершенно естественно и, положа руку на сердце, даже лучше, нежели современные глянцевые автожурналы.



Журнал «Автомобиль» издавал Андрей Платонович Нагель, русский автогонщик, журналист и, вообще, весьма примечательная персона (ссылка).