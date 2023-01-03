 

Палата представителей США впервые за сто лет не смогла избрать спикера с первого раза

03.01.2023, 22:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Выборы спикера Палаты представителей Конгресса США впервые за 100 лет не ограничились одним туром, лидер республиканцев Кевин Маккарти с первого раза не получил большинство голосов, будет новое голосование.

На голосование были выставлены три кандидатуры: от республиканцев – Маккарти и Эндрю Биггс, а от демократов – Хаким Джеффрис. Республиканец не получил поддержку достаточного числа однопартийцев, передает ТАСС.

Ранее палаты представителей не удавалось выбрать спикера в первом туре в 1923 году.

Напомним, по итогам выборов республиканцы отобрали у демократов контроль над Палатой представителей США. Республиканцы хотят устроить аудит средств, которые США направляют на помощь Украине. Американский сенатор Билл Хагерти сказал, что Киев получает от Вашингтона много помощи, но нет «ясности относительно того, на что идут эти деньги».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08.20 / В мире COVID-19 заболело уже более 22 млн человек

21.07.21 / В Литве ограничили права беженцев на фоне наплыва мигрантов на границе с Беларусью

20.03.21 / В парламенте Турции заявили, что не нуждаются в разрешении США по С-400

17.05.21 / Москвичей предупредили об аномальной жаре в первой половине недели

30.07.20 / NYT – разведку Москвы обвинили в распространении дезинформации о пандемии

26.08.21 / Зерновая госкорпорация сообщила о получении 57 млн грн прибыли во втором квартале

28.12.20 / Глава ВОЗ – COVID-19 должен стать уроком для подготовки к следующим пандемиям

29.07.20 / Новый корабль-носитель «Калибров» заложили в Комсомольске-на-Амуре

19.03.21 / Дания зафиксировала 10 случаев образования тромбов после прививки AstraZeneca

05.09.21 / Боррель призвал ЕС к переговорам с талибами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика