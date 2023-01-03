Умер Руслан Хасбулатов

Скончался последний председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов, сообщили его близкие.

«Да, действительно, это так», – передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников политика. Руслану Хасбулатову было 80 лет.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. В 1965 году он закончил Московский государственный университет (МГУ). В марте 1990 года его избрали народным депутатом РСФСР, а 5 июня этого же года назначили первым зампредседателя Верховного Совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного Совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающее действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

С 1994 года Руслан Хасбулатов был заведующим кафедрой мировой экономики в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

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