Разъехались! – Личное мнение

После признаний Кристины Асмус, что она до сих пор живёт в доме бывшего мужа, многие задали вопрос себе: а Новый год как вы встретите?

У Гарика — женщина. Кристина делает вид, что и у неё есть мужчина. Все вместе, что ли, будете отмечать?



Фото: Соцсети

К счастью, обошлось.

Гарик остался дома. Привёл домой женщину. Радостно встретили Новый год в тихом семейном кругу.

Мама Гарика обняла Катерину. Как же осмелились, неужели Асмус не спустилась к столу?

Не спустилась, а улетела в жаркие страны. Взяла сестру, детей и, кажется, актёра из своего театра.

Есть примета: как Новый год встретите, так и проведёте весь год. По-моему, это намёк, что Кристине нужно съехать из дома бывшего мужа.

Смотри, Асмус, как хорошо! Тебе весело! Это не отчаяние разведённой женщины на твоей фотографии, а настоящее счастье человека, который свободен!

Съезжай из дома Гарика навсегда, чтобы вам всем хорошо стало.

Согласны?

—