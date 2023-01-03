 

Сделано заявление о лишении оскандалившегося Меладзе гражданства РФ и званий

03.01.2023, 21:35, Разное
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В канун Нового года Валерий Меладзе выступил на гала-вечере в Дубае. В тот вечер блистали и другие российские артисты, но оскандалиться успел лишь 57-летний исполнитель хита “Иностранец”. В Сеть просочилось видео, на котором певец якобы шепчет “Героям слава” в ответ на приветствие одного из фанатов “Слава Украине”. Однако кадры вызывают сомнения, поскольку качество картинки и звука оставляют желать лучшего.

Но некоторые россияне уже сделали выводы. Они пытаются добиться наказания для Меладзе, который, по их мнению, ответил на украинский националистский лозунг. Как заявляет телеграм-канал “Звездач”, в Следственный комитет России и Генпрокуратуру поступили обращения с требованиями запретить Валерию въезд в РФ, лишить его гражданства, всех званий, а также запретить его песни.

Напомним, Меладзе является заслуженным артистом России с 2006 года, народным артистом Чеченской Республики с 2008-го, а также членом Общественной палаты Красногорска. Он неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий “Песня года” и “Золотой граммофон”, является обладателем премий “МУЗ-ТВ” и RU.TV.

Ранее о скандале с участием Валерия Меладзе высказывалась актриса Яна Поплавская. Она считает, что певца нужно лишить звания народного артиста Чеченской Республики. Ее слова приводили “Дни.ру”.


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