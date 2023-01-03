Как отличить опасные заболевания глаз от возрастных изменений?

О том, какие возрастные изменения нас подстерегают после 40 лет, и как их лечить, рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург “СМ-Клиника”, кандидат медицинских наук Ана Дгебуадзе.

Примерно с 40-45 лет в нашем организме начинаются определенные изменения, что может привести к появлению различных патологий. Органы зрения страдают одними из первых. Причем, одни возрастные изменения являются нормой и не представляют опасности, а другие требуют срочного лечения, так как могут приводить к полной утрате зрения.

Пресбиопия

Это одно из самых распространенных заболеваний глаз. Пресбиопия – это когда человек утрачивает возможность четко видеть вблизи из-за частичной или полной утраты эластичности хрусталика.

“При этом изменении утрачивается функция глаза, которая называется аккомодация, т.е. способность глаза видеть четко на всех расстояниях, – поясняет Ана Дгебуадзе, – это абсолютно физиологический процесс, с которым сталкивается любой человек. Но, в зависимости от анатомических особенностей, это происходит у одних в 40, а у других позже”.

Чтобы разобрать текст, люди старшего поколения обычно отодвигают от себя книгу или документ.

Это нарушение легко корректируется контактными линзами или очками.

Но если человека не устраивает такой способ коррекции, то можно избавиться от нарушения оперативно. При этом хирурги имплантируют мультифокальную интраокулярную линзу (искусственный хрусталик) на место природного хрусталика.

Снижение зрения в сумерках

В народе это состояние называют “куриная слепота”. При этом нарушении человек хуже видит в темноте, не различает полутонов, а при ярком освещении зрение хуже восстанавливается. Хоть это заболевание и доставляет неудобство, но опасности оно не представляет.

Лечение в этом случае подбирается индивидуально: от полного его отсутствия, до замены хрусталика.

Но также часто с возрастом развиваются заболевания, которые могут привести к полной потере зрения, если своевременно не принять меры.

Возрастная дистрофия сетчатки

“Возрастная макулярная дистрофия сетчатки является одной из основных причин необратимой потери зрения у людей старше 40 лет, – говорит врач-офтальмолог, – это прогрессирующее заболевание, которое приводит к потере остроты зрения за счет поражения центральных участков сетчатки”.

Кроме того, у заболевания есть следующие симптомы:

трудности в различении цветов,

зрительное искривление прямых линий,

появление темных пятен перед глазами.

“Дистрофия сетчатки бывает сухая и влажная, – объясняет врач. – Влажная форма составляет около 20% от всех возрастных макулярных дегенераций. Сухая форма встречается гораздо чаще, и если заболевание диагностируется на ранней стадии, то с помощью определенных препаратов удается сохранять достаточно высокую остроту зрения. Если же заболевание уже запущено, то восстановить зрение не получится. Оперативного лечения сухой формы не существует”.

При влажной форме в сосудистой оболочке глаза происходит образование новых сосудов, стенки которых неполноценны. Это приводит к отеку сетчатки. Такая форма дистрофии лечится оперативно: либо введение специальных препаратов, которые блокируют появление новых сосудов, либо лазером, который убирает лишние сосуды.

Для профилактики рекомендуется раз в год проходить обследование у офтальмолога, чтобы выявить болезнь на ранней стадии.

Катаракта

Причина катаракты – помутнение хрусталика глаза, приводящее к ухудшению зрения. Основной симптом этого заболевания – это пелена, появляющаяся перед глазом, которая не проходит, если проморгаться.

К развитию заболевания может привести курение, употребление алкоголя и некоторые лекарства.

“При катаракте зрение можно восстановить, даже если оно упало до 1% и даже ниже, – успокаивает офтальмолог, – заболевание лечится при помощи простой операции”.

Ультразвуковое удаление катаракты (факоэмульсификация) проводится с местной анестезией через минимальный бескровный доступ, который не требует наложения швов. Однако тянуть с лечением катаракты не стоит, иначе придется проводить более сложную операцию. Кроме того, могут развиться серьезные осложнения типа факогенной глаукомы.

Глаукома

При этом заболевании нарушается отток внутриглазной жидкости. Это приводит к повышению внутриглазного давления, снижению зрения. При отсутствии правильного лечения болезнь приводит к необратимой слепоте.

“Это оптическая нейропатия, при которой происходит атрофия зрительного нерва, – говорит Ана Дгебуадзе, – сложности диагностики заключаются в том, что пациенты сами не чувствуют высокое внутриглазное давление. Его можно измерить только приборами. Если человек почувствовал высокое давление, значит у него уже приступ и давление в глазах запредельно высокое. В этом случае нужна срочная операция”.

Поэтому очень важно диагностировать глаукому вовремя. Наиболее точным прибором, выявляющим патологию на ранней стадии, является оптический когерентный томограф (ОКТ). Он показывает деформацию зрительного нерва и истончение нервных волокон в микронах.

При лечении глаукомы используется альтернативная методика замены хрусталика на плоский искусственный хрусталик. После нее принимается решение о проведении классической антиглаукоматозной операции. Часто необходимость во второй операции и вовсе отпадает.

Нужно помнить о том, что каждый человек имеет индивидуальные особенности, и выбор способа лечения подбирается также индивидуальной каждом конкретном случае. Поэтому важно регулярное посещение врача-офтальмолога для своевременно выявления проблем со зрением.